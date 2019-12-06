Суд по ТЭЦ. Что происходит сейчас

Сегодня, 6 декабря, в Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ.
Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
С 2013 по 2017 год проходила модернизация ТЭЦ Бишкека, на которую потратили $386 млн. Эти деньги Кыргызстану предоставил Китай в рамках кредита ШОС. Проект реализовала китайская компания ТВЕА. 26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ситуации с отоплением в Бишкеке. На скамью подсудимых попали множество бывших чиновников самого высокого ранга. Следствие тянулось очень долго. В суде дело тоже затягивалось. Однако в последнее время ситуация начала ускоряться. Адвокаты подсудимых предположили, что суд может вынести приговор уже в ближайшее время, может быть, даже сегодня.
Редакция Kaktus.media следит за тем, что происходит в суд.
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