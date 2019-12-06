ГКНБ продолжает расследование дела Наримана Тюлеева

Сам бывший мэр ранее утверждал, что заявление на него написали сторонники Атамбаева

ГКНБ продолжает расследование по уголовному делу, в котором фигурирует экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. Об этом Vesti.kg сообщили в Госкомитете национальной безопасности.

- Вышеуказанное дело находится на стадии досудебного производства, по результатам которого будет дана юридическая оценка его действиям, - уточнили в ГКНБ.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело о выделении в частную собственность участков земли в VIP-городке «Ала-Арча», площадью 650 квадратных метров каждый, под строительство индивидуальных жилых домов.

Сам Тюлеев в интервью журналистам говорил, что считает это дело заказным.

«Это заказал Алмазбек Атамбаев, одна журналистка написала на меня заявление, - сказал Тюлеев. - Пусть следствие все выяснит, но я уверен в своей невиновности».

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