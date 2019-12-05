Камчыбек Ташиев сделал правильный выбор?

Он раскрыл свою позицию по некоторым вопросам.
Несколько дней назад лидер политической партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев дал интервью «Азаттыку», ответил на вопросы по политической ситуации в стране, о предстоящих выборах, о деятельности главы государства С. Жээнбекова, о том, почему поддержал его кандидатуру. Он раскрыл свою позицию по некоторым вопросам.
Политик отметил, что на президентских выборах не видел других достойных кандидатов, кроме Сооронбая Жээнбекова, и свой выбор он сделал с учетом того, что он не был замешан в коррупционных или незаконных делах. Конечно, было бы логично, если бы в то время господин Камчыбек оказал поддержку сопартийцу и второму участнику тандема – Омурбеку Бабанову. Но сегодняшняя политическая ситуация говорит о том, что главный «ата-журтовец» не ошибся с выбором.
Что бы было, если бы на пост главы государства был избран другой человек, а не С. Жээнбеков? Нравится некоторым людям или нет, но борьба с коррупцией действующего президента заслуживает поддержки. С. Жээнбеков поставил выше всего интересы народа, было раскрыто немало коррупционных, незаконных дел, возбуждены уголовные дела в отношении коррупционеров, народ и общественность начали понимать, кто есть кто. Если бы во власть пришел кто-то другой, а не С. Жээнбеков, то были бы раскрыты скандальные дела, вроде Бишкекской ТЭЦ, Батукаева и т.д.? Это большой вопрос…
По правде говоря, действующему президенту было совсем непросто сделать такой выбор. Но с исторической точки зрения Жээнбеков сделал самый правильный выбор, сделал ставку на справедливость, желание народа. Никто с этим не поспорит.
Источник: газета «Майдан.kg» №48 от 04.12.2019 / стр. 8, gezitter. org
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