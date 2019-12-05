Прозвучал призыв к РЕАКЦИИ по отказу от текебаевской Конституции

На своей странице в Фейсбуке Кадыр Кошалиев оставил мнение об Омурбеке Текебаеве.

«Откажемся от текебаевской Конституции!

Вчера наша апче Р. Отунбаева высокомерно заявила на презентации книги О. Текебаева: «Сельские, повышайте свою культуру, мы не можем идти назад к вашему уровню». Эти слова прозвучали не просто так. Цели, интересы этих двух политиков едины, они кормятся из одного места, отчитываются перед одним местом. Лишенная национального стрежня и пропитанная правами человека действующая Конституция принята для разрешения кыргызского общества.

Уважаемые соотечественники! Предлагаем народу начать РЕАКЦИЮ по отказу от конституции Текебаева — зачинщика, бродила всех бедствий!» — написал Кошалиев.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org