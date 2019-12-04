Ширин Айтматову пригласили в ГКНБ сегодня к 16:00 

Экс-депутат проходит свидетелем по делу о «Покушении на убийство» в рамках изучения материалов журналистского расследования
Экс-депутат Жогорку Кенеша Ширин Айтматова приглашена сегодня на беседу в ГКНБ. Об этом она сообщила в социальной сети Twitter.
«Позвонил очень вежливый молодой человек из ГКНБ. Хочет привезти повестку на допрос. Сегодня вроде как в 16.00 мой допрос. Попросила поменять время, а то дети придут из школы, а мама в ГКНБ», - написала она.
В пресс-службе ГКНБ Vesti.kg сообщили, что Айтматова приглашена в качестве свидетеля в рамках досудебного производства по статье «Покушение на убийство» УК КР по материалам журналистского расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP.
VESTI.KG
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