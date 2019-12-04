Роза Отунбаева о противниках феминнале: Выходцы из сел, поднимите свой уровень культуры

Экс-президент Роза Отунбаева, выступая вчера, 4 декабря, во время презентации книги об Омурбеке Текебаеве, прокомментировала увольнение директора музея ИЗО миры Джангарачевой и реакцию некоторых граждан на прошедшую феминнале.
Она считает, что уход Джангарачевой произошло под давлением и в угоду узкой группе людей. Она возмутилась тем, что парламент проигнорировал эту историю.
"Вот вчера несколько качков, даже не посетив музей, пришли, напугали молодого министра и убрали директора музея с должности. Куда парламент смотрит? У вас есть комитет по социальным вопросам. Хотя бы спросили бы министра, вице-премьера и если надо, даже министра", - сказала Отунбаева.
"Что за мужики у нас?!" Роза Отунбаева прокомментировала скандал с феминнале в музее ИЗО 32
Она добавила, что с каждым годом становится все больше случаев изнасилования, педофилии и семейного насилия в отношении женщин.
"Мы, женщины, оказывается должны ходить, терпеть и молчать. Это была нормальная, умная, серьезная, глубокая выставка, на которую...они (активисты, выступавшие против феминнале)...они никогда туда не заходили, не знают даже, что такое музей. Мы живем в таком обществе, где мы не можем рассыпаться. Идет процесс урбанизации. Из села очень много приехали в город. Город наполовину превратился в село. Мы не можем к вашему (обращаясь к выходцам из сел) уровню идти назад", - сказала Отунбаева.
"Я не оправдываю, что надо в музеях обязательно такие обнаженные фигуры и так далее. Я не оправдываю некоторые экспонаты. Но просто вот так взять и выбросить человека с опытом большим, заслуженного человека, который хочет изменить страну...Извините, мыс вами рассыпемся на сельских, городских, мырков и еще кого-то. Так нельзя. Выходцы из сел, задумайтесь, поднимите немного свой уровень культуры. Так делать нельзя. Есть современное искусство", - сказала Отунбаева.
Напомним, 28 ноября в музее ИЗО им. Гапара Айтиева открылась феминнале "Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины". В выставке принимают участие более 50 арт-мастеров из 22 стран мира. Датская перфомансистка Julie Savery вышла обнаженной. Таким актом прилюдного одевания она хотела поднять проблему защищенности прав секс-работниц. В соцсетях это вызвало бурное обсуждение, активисты решили провести митинг у Минкультуры.
В министерстве сообщили, что директор музея Мира Джангарачева уже уволилась по собственному желанию. Пока выставка продолжает работать, но без некоторых экспозиций.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!