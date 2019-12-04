ГКНБ отказался допрашивать журналистов «Азаттыка»по скайпу

Чекисты настаивают на том, чтобы сотрудники СМИ, находящиеся сейчас за рубежом, лично явились в Госкомитет нацбезопасности
Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч.1 УК КР по материалам журналистского расследования.
В настоящее время с участием сотрудников «Азаттык Медиа» Ыдырыса Исакова и Мухаммедали (Али) Токтакунова должны быть проведены следственные действия.
Вместе с тем 2 декабря 2019 года в письме «Азаттык Медиа» было указано, что в связи с нахождением указанных журналистов за границей, они готовы ответить на вопросы через скайп.
Однако, согласно ст.194 УПК КР участие лиц, находящихся за рубежом, в следственном действии через скайп или другие технические средства не соответствует требованиям данной статьи УПК КР.
В этой связи, согласно ст.34, 36 и ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса КР, просим обеспечить явку сотрудников «Азаттык Медиа» Ыдырыса Исакова и Мухаммедали (Али) Токтакунова в следственный орган ГКНБ.
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