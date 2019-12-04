ЦИК напомнила о правилах регистрации партий на выборы в ЖК

Дату выборов в Жогорку Кенеш должен подтвердить президент специальным указом. Указ должен выйти с конца июня до начала июля 2020 года.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов напоминает, что партии должны пройти регистрацию или перерегистрацию не менее чем за шесть месяцев до опубликования официального решения о назначении выборов.
Ранее пресс-служба ЦИК сообщила, что выборы пройдут 4 октября 2020 года. Однако, сказали в ЦИК, ожидается официальный указ президента страны.
В Центризбиркоме уточняют, что, согласно части 2 статьи 60 Конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", право выдвигать списки кандидатов в депутаты имеют политические партии, прошедшие государственную регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке.
Согласно части 3 статьи 59 закона, очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются президентом не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования же является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок текущего созыва ЖК.
Таким образом, решение о проведении выборов может быть принято президентом с 26 июня по 6 июля 2020 года. Поэтому партии до этого момента должны пройти регистрацию или перерегистрацию в ЦИК.
sputnik.kg
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