Мухаммедкалый Абылгазиев пока не получал повестку на допрос

По словам пресс-секретаря главы правительства, премьер готов ответить на все интересующие следствие вопросы
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пока не получал повесток на допрос от следственных органов в рамках досудебного производства по фактам, изложенным в журналистском расследовании «Азаттык», Kloop.kg и OCCRP. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев.
- Глава правительства с самого начала выступает за тщательное и всестороннее расследование по этому делу, чего и требует от правоохранительных органов, - напомнил он. - И, конечно же, Мухаммедкалый Абылгазиев при необходимости готов ответить на все интересующие следствие вопросы.
Поясним, Госкомитет нацбезопасности проводит досудебное производство, зарегистрированное Генпрокуратурой в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч. 1 (Покушение на убийство) УК КР, по материалам журналистского расследования.
Ранее пресс-служба ГКНБ сообщила, что планируется допросить премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, журналистов «Азаттыка», депутатов ЖК Алтынбека Сулайманова, Дуйшона Торокулова, экс-депутата Ширин Айтматову, гражданских активистов и членов рабочей группы по проведению инаугурации президента КР Фарида Ниязова и др.
Напомним, журналисты «Азаттык», Kloop.kg и международной сети OCCRP обнародовали расследование о коррупции на кыргызстанской таможне и вывозе из страны 700 млн долларов. В материале упоминается имя экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.
Сообщается, что документы журналистам предоставил ранее убитый в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити.
Глава ГСБЭП Бакир Таиров позднее сообщил, что, как выяснилось, из страны вывезли не 700, а 932 млн долларов.
VESTI.KG
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