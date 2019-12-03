Мухаммедкалый Абылгазиев пока не получал повестку на допрос

По словам пресс-секретаря главы правительства, премьер готов ответить на все интересующие следствие вопросы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пока не получал повесток на допрос от следственных органов в рамках досудебного производства по фактам, изложенным в журналистском расследовании «Азаттык», Kloop.kg и OCCRP. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев.

- Глава правительства с самого начала выступает за тщательное и всестороннее расследование по этому делу, чего и требует от правоохранительных органов, - напомнил он. - И, конечно же, Мухаммедкалый Абылгазиев при необходимости готов ответить на все интересующие следствие вопросы.

Поясним, Госкомитет нацбезопасности проводит досудебное производство, зарегистрированное Генпрокуратурой в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч. 1 (Покушение на убийство) УК КР, по материалам журналистского расследования.

Ранее пресс-служба ГКНБ сообщила, что планируется допросить премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, журналистов «Азаттыка», депутатов ЖК Алтынбека Сулайманова, Дуйшона Торокулова, экс-депутата Ширин Айтматову, гражданских активистов и членов рабочей группы по проведению инаугурации президента КР Фарида Ниязова и др.

Напомним, журналисты «Азаттык», Kloop.kg и международной сети OCCRP обнародовали расследование о коррупции на кыргызстанской таможне и вывозе из страны 700 млн долларов. В материале упоминается имя экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Сообщается, что документы журналистам предоставил ранее убитый в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити.

Глава ГСБЭП Бакир Таиров позднее сообщил, что, как выяснилось, из страны вывезли не 700, а 932 млн долларов.

VESTI.KG