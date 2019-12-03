Депутата ЖК Алтынбека Сулайманова вызвали на допрос в ГКНБ

У чекистов к парламентарию есть вопросы, связанные с журналистским расследованием о выводе миллионов из Кыргызстана

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов находится на допросе в ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.

Сулайманова пригласили в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по расследованию «Азаттыка», OCCRP и «Клоопа».

Остальные детали в пресс-службе не уточнили.

В ноябре журналисты «Азаттык», Kloop.kg и международной сети OCCRP обнародовали расследование о коррупции на кыргызстанской таможне и вывозе из страны 700 миллионов долларов. В материале упоминается имя экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Сообщается, что документы журналистам предоставил ранее убитый в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити.



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