Депутата ЖК Алтынбека Сулайманова вызвали на допрос в ГКНБ

У чекистов к парламентарию есть вопросы, связанные с журналистским расследованием о выводе миллионов из Кыргызстана
Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов находится на допросе в ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.
Сулайманова пригласили в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по расследованию «Азаттыка», OCCRP и «Клоопа».
Остальные детали в пресс-службе не уточнили.
В ноябре журналисты «Азаттык», Kloop.kg и международной сети OCCRP обнародовали расследование о коррупции на кыргызстанской таможне и вывозе из страны 700 миллионов долларов. В материале упоминается имя экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.
Сообщается, что документы журналистам предоставил ранее убитый в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити.
VESTI.KG
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