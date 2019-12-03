Более тысячи нарушений выявили таможенники Кыргызстана за 10 месяцев

ГТС обеспечила дополнительные поступления в бюджет на сумму, превышающую 200 млн сомов
Правоохранительными подразделениями ГТС за 10 месяцев выявлено1447 фактов правонарушений в сфере таможенного законодательства. Из них:
1. Зарегистрировано в Едином реестре нарушений - 1246, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 2018 увеличилось на 198 фактов.
Взыскано штрафных санкций и стоимости товаров на сумму–7 100 000 млн.сом;
Уплачено таможенных платежей на сумму–162 500 000 млн.сом.
2. Зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков – 201, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 2018 увеличилось на 68 фактов.
Возмещено ущерба в государственный бюджет Кыргызской Республики по возбужденным уголовным делам и отказным материалам – 35 900 000 млн. сом.
Всего сумма дополнительных поступлений в государственный бюджет Кыргызской Республики составила – 205 600 000 млн. сом.
VESTI.KG
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