Более тысячи нарушений выявили таможенники Кыргызстана за 10 месяцев

ГТС обеспечила дополнительные поступления в бюджет на сумму, превышающую 200 млн сомов

Правоохранительными подразделениями ГТС за 10 месяцев выявлено1447 фактов правонарушений в сфере таможенного законодательства. Из них:

1. Зарегистрировано в Едином реестре нарушений - 1246, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 2018 увеличилось на 198 фактов.

Взыскано штрафных санкций и стоимости товаров на сумму–7 100 000 млн.сом;

Уплачено таможенных платежей на сумму–162 500 000 млн.сом.

2. Зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков – 201, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 2018 увеличилось на 68 фактов.

Возмещено ущерба в государственный бюджет Кыргызской Республики по возбужденным уголовным делам и отказным материалам – 35 900 000 млн. сом.

Всего сумма дополнительных поступлений в государственный бюджет Кыргызской Республики составила – 205 600 000 млн. сом.

VESTI.KG