Феликс Кулов: Новое обвинение Атамбаеву прилепили не совсем правильно

Экс-премьер полагает, что принудительно доставлять бывшего президента в суд не было необходимости

Обвинение в препятствовании следствию бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву прилепили не совсем правильно. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-премьер-министр Феликс Кулов.

- Если это связано с его неявкой в суд, то данную статью, как говорится, не по адресу предъявили, - отметил он. - Обвиняемый может защищаться всеми законными способами, которые дает ему Конституция. Теперь возникает вопрос: является ли его нежелание участвовать в суде незаконным способом? Так вот, обвиняемый имеет право не отвечать на вопросы в отличие от свидетеля, который обязан это делать

Вместе с тем Феликс Шаршенбаевич сказал, что в нашей стране порядок доставления обвиняемого, который содержится в СИЗО, не урегулирован законодательством.

- Если обвиняемый находится под домашним арестом или под подпиской о невыезде, то в законе написано, что в случае неявки в суд его обязаны доставить, - пояснил он. - Если же речь идет о человеке, который находится под стражей в СИЗО, понятие принудительной доставки не действует - он ведь и так под стражей. Но в Конституции написано, что с каждым лишенным свободы должны обращаться гуманно и не унижать его достоинство. Принудительная доставка человека из СИЗО в суд - унижение достоинства. Ну, привезли Атамбаева в суд, и что? Какая разница, где он молчит? Тем более, что у него есть право молчать.

Кулов добавил, что судьи работают примитивно, хотя отказ бывшего президента говорить можно было зафиксировать через судебных приставов в СИЗО.

- Можно предположить, что Атамбаеву вменяют препятствие следствию из-за того, что он не являлся на допросы будучи свидетелем, - рассуждает Кулов. - Но опять-таки это должно было проявляться в каких-то действиях.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали слова адвоката Алмазбека Атамбаева о том, что бывшему президенту предъявили еще одно обвинение - на этот раз в препятствовании следствию.

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