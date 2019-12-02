Битва миллиардеров. Сможет ли Майкл Блумберг победить Дональда Трампа, - П.Кошкин

Проблема Блумберга в том, что он строит свою программу на противостоянии Трампу, изображая конкурента вселенским злом.

Такая тактика может вызвать сомнения у независимых или неопределившихся избирателей, и в результате Блумберг, как и другие демократы, рискует оказаться ни с чем. Ведь предстоящие выборы станут борьбой именно за независимые голоса

Участие бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга в президентских праймериз – новый поворот в предстоящей в США предвыборной гонке – 2020.

О своем участии в ней Блумберг официально объявил в минувшее воскресенье, 24 ноября. "Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку, – заявил он. – Он представляет экзистенциальную угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он получит еще один президентский срок, мы, возможно, никогда не восстановимся от нанесенного ущерба". В чем главные причины такого шага и каковы шансы на успех?

Истощение Демпартии

Блумберг официально выдвигается от демократов. Прежде всего это говорит о том, что Демократическая партия исчерпала свой потенциал и не может предложить подходящего кандидата, способного противостоять Трампу.



Бывший вице-президент США Джо Байден слишком замаран коррупционными скандалами. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и социалист Берни Сандерс – слишком левые. Бывший морской пехотинец и открытый гей Пит Буттиджич – слишком молодой, мягкий и неопытный для агрессивной политической борьбы.



Выдвижение Блумберга на пост президента не стало неожиданностью. Об этом начали говорить уже в начале октября на фоне скандала вокруг возможных связей сына Байдена с украинским газовым бизнесом. Тогда рейтинги Байдена – основного фаворита от Демократической партии – упали. Уоррен буквально дышала ему в затылок, по опросам, то опережая его, то снова уступая, в зависимости от штата, выборки и того, кто именно опрашивал. Опросы давали абсолютно разные картины, и в каждом случае были свои фавориты.

При таком предвыборном хаосе в рядах демократов на сцене появляется Блумберг. Скорее всего, главной причиной того, что он решил выдвигаться, стало то, что сегодня Демократическая партия не может представить достойного кандидата, способного бороться с Трампом на равных.



Пять преимуществ



Действительно, у кандидата в президенты Блумберга есть серьезные преимущества. Во-первых, и он, и Трамп – выходцы из деловой среды Уолл-стрит. Оба миллиардеры и могут говорить на одном языке.

Во-вторых, у Блумберга огромное состояние, примерно $54 млрд, по оценкам Forbes. Сколько он собирается потратить на свою кампанию, неизвестно. Но еще до выдвижения он говорил, что потратит $100 млн только на рекламу по дискредитации Трампа.

Более того, Блумберг перед выдвижением выкупил рекламные слоты и площади по всей территории США – от недоступной простому смертному Калифорнии до штатов Новой Англии. Ее стоимость превышает $30 млн, пока это примерно в 10 раз больше, чем потратили все другие кандидаты от демократов, вместе взятые.

В-третьих, у него достаточно информационных ресурсов: он владелец делового агентства Bloomberg News, руководство которого уже заявило, что не собирается проводить расследований против Блумберга и демократов, но будет освещать выборы в штатном режиме.

В-четвертых, Блумберг – прагматик: он несколько раз менял партийную принадлежность из политических соображений, как и Трамп. Например, до 2001 года он был демократом, но потом перешел к республиканцам, чтобы избраться мэром Нью-Йорка.

Накануне выдвижения на третий срок он и вовсе отказался от партийной аффилиации и пошел на выборы независимым кандидатом. До 2018 года Блумберг оставался независимым, но после вернулся к корням – опять стал демократом. Гибкость Блумберга скорее говорит о его прагматичности и умеренности – возможно, именно это сегодня и нужно.

Наконец, Блумберг довольно неплохо проявил себя на посту мэра Нью-Йорка. Он занимал его три срока подряд и завоевал популярность среди демократов. В одном из его предвыборных роликов отмечается, что он "возродил город из пепла" после террористического акта 11 сентября 2001 года, "вернул людям рабочие места, а вместе с ними надежду".

Мэр Блумберг запретил курить в барах и ресторанах и усилил полицейские патрули, что позволило снизить преступность в городе. Также Блумберг во многом преобразил и благоустроил неблагополучные районы Нью-Йорка.

Пять недостатков

Однако все эти пять преимуществ могут работать и против него. Оппоненты-демократы могут приравнять Блумберга к Трампу, ведь у него тоже огромное состояние, а привилегированный доступ к информационным ресурсам чреват злоупотреблениями. Собственно, Уоррен уже заявила, что бывший мэр Нью-Йорка пытается купить президентские выборы.

Переходы между партиями тоже палка о двух концах: для кого-то это прагматизм и адекватность, для кого-то – политическая беспринципность и оппортунизм. Ну и принадлежность к Уолл-стрит и большие деньги скорее свидетельствуют о его отдаленности от простых смертных, скажут оппоненты.

Результаты работы Блумберга на посту мэра Нью-Йорка тоже не безоблачные. Политика "останови и обыщи", то есть усиление полицейского контроля в городе, вызывала недовольство преимущественно у афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки, так как именно их чаще всего останавливали на улицах. В 2012 году, протестуя против такой политики, тысячи людей вышли на мирные демонстрации, пройдя от Гарлема до дома мэра.



Также Блумберг часто не упоминает обстоятельства, при которых он переизбрался на третий срок. Дело в том, что в конце второго срока ему удалось изменить законодательство, чтобы получить возможность баллотироваться на пост мэра в третий раз. Его предшественники не имели такой возможности.



Самая большая опасность для Блумберга заключается в том, что при всем его благообразии – политическом и деловом весе, харизме и опыте в медийной сфере, он уже с самого начала своей кампании противопоставляет себя Трампу, начиная, по сути, с негативной повестки. Именно так вступали в президентскую гонку его коллеги по партии – и не особо преуспели.

Еще в конце июня в Майами, во время первых дебатов Демократической партии в рамках праймериз, кандидаты, по сути, соревновались, кто резче выскажется о Трампе. Кто-то назвал его "самой большой угрозой для безопасности США". Кто-то посчитал президента опасным отрицателем науки и глобального потепления. Кто-то обвинил в связях с "диктаторами" Северной Кореи и России. Кто-то приравнял иммиграционную политику Трампа – разлучение детей-беженцев и родителей на американо-мексиканской границе для снижения незаконной миграции из Латинской Америки – к "похищению людей".

В сумме имя Трампа прозвучало почти 100 раз, преимущественно в негативном контексте во время первого и второго раундов дебатов Демократической партии. По сути, обвиняя Трампа во всех проблемах и придумывая для него обидные эпитеты, демократы заимствовали его же риторику и стилистику.

Вспомним, какие унизительные формулировки он приклеивал к своим соперникам по прошлым и предстоящим выборам: "нечестная Хиллари", "однопроцентный Джо", "безумный Джо", "сумасшедший Берни" или "чокнутый профессор", "фальшивая Покахонтас", "ультралевая" и "бестолковая" Элизабет Уоррен.

Конечно, обидные слова в адрес Трампа вызывают восторг у многих его противников в американском обществе. Но они и так не будут голосовать за него. Судьбу выборов решат независимые и неопределившиеся избиратели, а на них агрессивная и негативная повестка произведет куда меньшее впечатление.

Заклятые друзья

Трамп и Блумберг когда-то были друзьями и неоднократно обменивались комплиментами. Трамп называл Блумберга "фантастическим парнем" и "великим мэром". Блумберг, в свою очередь, хвалил Трампа за большой вклад, который тот внес в развитие Нью-Йорка.

После выдвижения Трампа на пост президента в 2015 году Блумберг поссорился с ним. Его не устраивала агрессивная риторика и эпатажное поведение Трампа. Также они расходились по вопросу о глобальном потеплении. Блумберг действительно озабочен этой проблемой: неслучайно он упомянул ее в своем предвыборном ролике.



Сегодня бывшие друзья считают друг друга врагами. Трамп уничижительно называет оппонента "маленький Майк", а Блумберг считает президента "экзистенциальной угрозой". У обоих есть свои преимущества и слабые места.



Во-первых, Трампу не надо бороться со своими однопартийцами за право участия в предстоящих выборах в качестве единого кандидата от партии, а Блумбергу еще придется выиграть у других потенциальных выдвиженцев от демократов: Байдена, Уоррен и Сандерса. К тому же бывший мэр Нью-Йорка вступил в гонку в середине праймериз, ему теперь надо нагонять конкурентов по партии.

Во-вторых, действующий президент сохраняет свою электоральную базу. В 2016 году за него проголосовало 47% избирателей. Это, как правило, консерваторы, и пока они не спешат пересматривать свои симпатии, несмотря на все связанные с Трампом скандалы. Блумберг может переманить их на свою сторону, но это будет непросто.



С другой стороны, против Блумберга пока не собрано компромата, чего не скажешь о Трампе, которому приходится отбиваться от многочисленных обвинений демократов на фоне идущего импичмента. Более того, над Трампом нависает и "российское досье" – расследование о вмешательстве Кремля в выборы в 2016 году.

Ситуация усугубляется еще и тем, что Трамп упорно отказывается предоставлять Конгрессу налоговые декларации в рамках следствия. Возможная причина – конфликт интересов: демократы подозревают, что президент до сих пор получает доходы от своего бизнеса, назначая на ключевые должности в своих компаниях друзей или сыновей. А это запрещено Конституцией: в ней есть специальные положения, которые запрещают госслужащим получать доходы на стороне – внутри страны и за ее пределами.

Таким образом, у обоих кандидатов хватает проблем, мешающих легкой победе. Блумберг к тому же строит свою кампанию почти исключительно на противостоянии Трампу, считая конкурента вселенским злом. Хотя ему вряд ли стоит заимствовать агрессивные приемы оппонента – шельмование, унижение, оскорбления или давление на конкурентов. Здесь он, скорее всего, проиграет – Трамп на этом поле король.

Скорее Блумбергу следует позиционировать себя как кандидата, способного объединить расколотую Америку. Противопоставление себя Трампу (и, соответственно, его избирателям) – ошибочная тактика: она может вызвать сомнения у независимых или неопределившихся избирателей, и в результате Блумберг, как и другие демократы, рискует оказаться ни с чем. Ведь предстоящие выборы станут борьбой именно за независимые голоса.

Источник - carnegie.ru

