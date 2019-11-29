Без Матраимова и Сулайманова. Принят новый состав комиссии по делу Саймаити

На заседании Жогорку Кенеша депутаты утвердили новый состав временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити.

Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

Так, в состав комиссии вошли депутат Абтандил Кулбараков и Жаныбек Бакчиев. Они будут работать вместо добровольно вышедших из комиссии Искендера Матраимова и Алтынбека Сулайманова.

Состав комиссии:

- от фракции СДПК - Омурбек Бакиров, Сайдолимжон Джураев, Аалы Карашев, Абтандил Кулбараков;

- от фракции "Республика - Ата-Журт" - Мирлан Жеенчороев, Талант Мамытов, Закир Шарапов;

- от фракции "Кыргызстан" - Данияр Толонов, Алмазбек Эргешов;

- от фракции "Онугуу-Прогресс" - Тынчтык Шайназаров;

- от фракции "Бир Бол" - Жаныбек Бакчиев;

- от фракции "Ата Мекен" - Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, что данная комиссия создана 21 ноября по предложению депутата Алтынбека Сулайманова.

vb.kg