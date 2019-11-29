Атамбаев сидит в конвойной комнате суда и отказывается заходить в зал заседаний

Выяснилось, что бывшего президента доставили принудительно. Он не стал сопротивляться, чтобы не подставлять молодых конвоиров

Алмазбека Атамбаева в Первомайский районный суд сегодня доставили принудительно. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.

Юрист при этом отметил, что его подзащитный не стал сопротивляться.

- Он не стал оказывать сопротивление, чтобы не подставлять молодых конвоиров, - пояснил Слесарев. – Атамбаев сейчас отказывается проходить в зал судебных заседаний и остается в конвойной комнате.

Конвоиры пояснили, что Атамбаев пришел добровольно, и никто не применял силы.

VESTI.KG