Атамбаев сидит в конвойной комнате суда и отказывается заходить в зал заседаний

Выяснилось, что бывшего президента доставили принудительно. Он не стал сопротивляться, чтобы не подставлять молодых конвоиров
Алмазбека Атамбаева в Первомайский районный суд сегодня доставили принудительно. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.
Юрист при этом отметил, что его подзащитный не стал сопротивляться.
- Он не стал оказывать сопротивление, чтобы не подставлять молодых конвоиров, - пояснил Слесарев. – Атамбаев сейчас отказывается проходить в зал судебных заседаний и остается в конвойной комнате.
Конвоиры пояснили, что Атамбаев пришел добровольно, и никто не применял силы.
VESTI.KG
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