Курсан Асанов встретился с членами Общественной комиссии по Кой-Ташу

Сегодня, 29 ноября, в Бишкеке прошло последнее заседание Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше 7-8 августа, на которое был приглашен экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов.

Экс-замминистра внутренних дел ответил на все вопросы членов Общественной комиссии, касающихся столкновений в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Кроме этого, он дал свою оценку как действиям своих коллег, так и сторонникам Атамбаева.

Как отметил председатель комиссии Улукбек Маматаев, все слова Асанова будут обязательно учтены при составлении заключения Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше 7-8 августа.

- Само заключение будет озвучено на предстоящем Народном курултае, который предположительно пройдет 14 декабря 2019 года в Бишкеке. Тема койташских событий на этом мероприятии будет одним из основных, - отметил он.

vb.kg