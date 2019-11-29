Курсан Асанов встретился с членами Общественной комиссии по Кой-Ташу 

Сегодня, 29 ноября, в Бишкеке прошло последнее заседание Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше 7-8 августа, на которое был приглашен экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов.
Экс-замминистра внутренних дел ответил на все вопросы членов Общественной комиссии, касающихся столкновений в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Кроме этого, он дал свою оценку как действиям своих коллег, так и сторонникам Атамбаева.
Как отметил председатель комиссии Улукбек Маматаев, все слова Асанова будут обязательно учтены при составлении заключения Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше 7-8 августа.
- Само заключение будет озвучено на предстоящем Народном курултае, который предположительно пройдет 14 декабря 2019 года в Бишкеке. Тема койташских событий на этом мероприятии будет одним из основных, - отметил он.
vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!