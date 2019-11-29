Премьер-министр: В 2018 году из банков Кыргызстана переведено $90 млрд

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Жогорку Кенеша ответил на вопрос депутата Таабалды Тиллаева относительно $700 млн, упомянутых в журналистском расследовании, пишет «Азаттык».

«Непонятна позиция правительства по этому вопросу. Скажите, чьи это деньги — бюджетные, или они сворованы из таможни, или это чужие деньги?» – спросил Тиллаев.

Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что не может сейчас сказать, чьи это деньги, поскольку еще идет расследование, но заверил, что это не средства республиканского бюджета.

«Мы считаем, что это деньги бизнеса. Как они попали в Кыргызстан, мы не знаем. Нужно все проверять. Но это не бюджетные деньги. За 2018 год из всех банков Кыргызстана переведено $90,5 млрд. За 6 месяцев 2019 года переведено $48,3 млрд. У нас либеральные банки, может поэтому через нас переводят. Но мы должны быть осторожными в этом вопросе, могут пострадать и бизнесмены. Что касается $700 млн, то нужно все проверить, если это контрабанда, то нужно бороться с ней», – сказал глава правительства.

21 ноября радио «Азаттык» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg выпустило вторую часть своего расследования о том, как через Кыргызстан вывели минимум $700 млн. 10 ноября в Стамбуле убили одного из фигурантов журналистского расследования – китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айеркена Саймаити. Он рассказал журналистам, что в махинациях на таможне замешана семья бывшего замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

Сам Райымбек Матраимов заявил, что готов приехать из-за границы в Кыргызстан и ответить на вопросы о себе. Об этом говорится в обращении, которое на своей странице в «Фейсбуке» 24 ноября опубликовал его родной брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов. Райымбек Матраимов добавил, что озвученные в материале «Азаттыка» данные неверны и что он готов доказать это.

knews.kg