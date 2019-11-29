ГКНБ вызвал Матраимова на допрос

Райымбек Матраимов вызван на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Сообщается, что в рамках досудебного производства, зарегистрированного по материалам журналистского расследования в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 39 и ст. 130 ч. 1 "Покушение на убийство" УК КР, межведомственной следственной группой продолжаются следственные мероприятия.
Так, 29 ноября 2019 года в ГКНБ был вызван на допрос в качестве свидетеля экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов.
"Матраимов будет допрошен по всем обстоятельствам, опубликованным в журналистском расследовании", - добавили в ГКНБ.
Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела и проверку информации об угрозах убийством, поступавших в адрес Айеркена Саймаити.
Напомним, 21 ноября было опубликовано расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о коррупции на кыргызстанской таможне, которая была частью деятельности уйгурского мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи. В этом расследовании фигурируют имена Айеркена Саймаити, убитого в Стамбуле, и экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. В расследовании утверждается, что Айеркен Саймаити отмыл $700 млн через Кыргызстан.
Общество потребовало реакции от властей. Аппарат президента прокомментировал, что никаких общих дел у президента и миллионера Хабибулы Абдукадыра не было. 25 ноября гражданское общество провело в Бишкеке мирную акцию против коррупции.
Kaktus.media
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