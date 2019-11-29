Алмазбека Атамбаева все же привезли в суд по делу Азиза Батукаева

Адвокат бывшего президента заявил, что показания Шамиля Атаханова ничего не стоят
Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов доказывал Алмазбеку Атамбаеву, что криминальный авторитет Азиз Батукаев болен лейкемией. Об этом журналистам заявил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.
Юрист отметил, что показания Атаханова ничего не стоят, и никакие факты и обстоятельства преступности не вскрыты.
- Я узнал данный протокол, там стоит моя подпись, - говорит Слесарев. – Но это не оригинал документа, а копии. Для меня удивительно, что его разместил в Сети, так как органы следствия и суд засекретили данное показание. Кроме того, судебный процесс проходит в закрытом режиме только из-за данного документа.
Между тем стало известно, что Алмазбека Атамбаева все же доставили в суд. Эту информацию Vesti.kg соратники бывшего президента. При этом они отметили, что им неизвестно, добровольно ли бывший президент явился на процесс, или его доставили принудительно.
VESTI.KG
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