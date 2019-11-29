Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым

Президенты Кыргызстана и Узбекистана с удовлетворением отметили положительную динамику развития отношений
Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 ноября, в рамках участия во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Президенты Кыргызстана и Узбекистана с удовлетворением отметили положительную динамику развития кыргызско-узбекских отношений, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства.
Главы государств также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, меры по наращиванию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного взаимодействия между Кыргызстаном и Узбекистаном.
Жээнбеков и Мирзиёев наметили совместные планы на ближайший период по дальнейшему взаимодействию стран, также выразили заинтересованность в расширении всего спектра кыргызско-узбекского стратегического сотрудничества.
vesti.kg
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