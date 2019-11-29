Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым

Президенты Кыргызстана и Узбекистана с удовлетворением отметили положительную динамику развития отношений

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 ноября, в рамках участия во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Президенты Кыргызстана и Узбекистана с удовлетворением отметили положительную динамику развития кыргызско-узбекских отношений, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства.

Главы государств также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, меры по наращиванию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного взаимодействия между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Жээнбеков и Мирзиёев наметили совместные планы на ближайший период по дальнейшему взаимодействию стран, также выразили заинтересованность в расширении всего спектра кыргызско-узбекского стратегического сотрудничества.

vesti.kg