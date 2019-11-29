Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ташкент



Президент КР встретится с Шавкатом Мирзиеевым в рамках второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 ноября, прибыл в Ташкент для участия во второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В повестку дня включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

В рамках Второй консультативной встречи президент Сооронбай Жээнбеков проведет двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

VESTI.KG