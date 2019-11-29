Эркин Сопоков водворен в СИЗО ГКНБ



Он содержится в изоляторе временного содержания

Экс-консул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков задержан Госкомитетом национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сегодня, 28 ноября, Сопоков был вызван на допрос в ГКНБ.

Личная автомашина консула с дипломатическими номерами была обнаружена недалеко от места убийства Айеркена Саймаити.

Межведомственной следственной группой начато досудебное производство по материалам распространенной публикации «Расследование «Азаттыка», ОССRP и Kloop: беседа с Саймаити и его связи с Сопоковым» по признакам преступления, предусмотренного ст. 39 и ст. 130 ч. 1 «Покушение на убийство» УК КР.

Более того, по результатам комплексной проверки деятельности консула Генеральной прокуратурой были зарегистрированы досудебные производства, которые переданы в ГСУ ГКНБ для организации расследования:

¾​ ​ ​ ​ ​по ст. 320 ч. 2 «Злоупотребление должностным положением» УК КР по факту незаконной передачи Э.Сопоковым личной автомашины «Лэнд Ровер – Рэндж Ровер» с дипломатическими номерами 34 СС 2902 посторонним лицам, в том числе А.Саймаити;

¾​ ​ ​ ​ ​по ст. 323 ч. 2 п. 2 «Незаконное обогащение» УК КР по факту незаконного обогащения Э.Сопоковым денежными средствами на сумму 200 000 долларов, приобретения недвижимого имущества стоимостью 47,6 миллионов сомов;

¾​ ​ ​ ​ ​по ст. 320 ч. 2 «Злоупотребление должностным положением» УК КР по факту незаконного получения 30% выплат за пребывание супруги Э.Сопокова в загранкомандировке в Стамбуле, которая фактически там не проживала, а также незаконного получения денежных средств на медицинские и представительские расходы с ущербом на общую сумму 31 040 долларов.

После производства необходимых следственных действий с участием Сопокова в рамках отмеченных досудебных производств последний был задержан в порядке ст. 98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела и проверку информации об угрозах убийством, поступавших в адрес гражданина Айеркена Саймаити.

VESTI.KG