           
Подробности
Политика
Просмотров: 6

Экс-глава ГСИН: Каждый раз, как депутаты хотят заработать себе очки, они говорят об амнистии

 


Шейшенбек Байзаков раскритиковал инициативу Урмата Самаева

 

Каждый раз, когда депутатам надо заработать себе очки, они говорят об амнистии. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-глава ГСИН Шейшенбек Байзаков.

- Насколько мне известно, за годы незавимости нашей страны в Кыргызстане было более 20 амнистий и почти все инициировали депутаты, – отметил он. – Но мое мнение таково: если человек совершил преступление, то должен нести наказание.​ Я, конечно, понимаю, что порой люди попадают в тюрьму по неосторожности либо по стечению обстоятельств, однако для них предусмотрено условно-досрочное освобождение либо перевод в колонию-поселение.​

Поясним,​ депутат Урмат Самаев полагает, что в Кыргызстане необходимо объявить амнистию для заключенных старше 55 лет. Об этом он заявил на заседании парламента.​

Нардеп полагает, что такая мера позволит сэкономить средства бюджета.

«Амнистии не было с 2016 года, – напомнил он. – Может, надо дать второй шанс этим людям?»

VESTI.KG

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить