Экс-глава ГСИН: Каждый раз, как депутаты хотят заработать себе очки, они говорят об амнистии



Шейшенбек Байзаков раскритиковал инициативу Урмата Самаева

Каждый раз, когда депутатам надо заработать себе очки, они говорят об амнистии. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-глава ГСИН Шейшенбек Байзаков.

- Насколько мне известно, за годы незавимости нашей страны в Кыргызстане было более 20 амнистий и почти все инициировали депутаты, – отметил он. – Но мое мнение таково: если человек совершил преступление, то должен нести наказание.​ Я, конечно, понимаю, что порой люди попадают в тюрьму по неосторожности либо по стечению обстоятельств, однако для них предусмотрено условно-досрочное освобождение либо перевод в колонию-поселение.​

Поясним,​ депутат Урмат Самаев полагает, что в Кыргызстане необходимо объявить амнистию для заключенных старше 55 лет. Об этом он заявил на заседании парламента.​

Нардеп полагает, что такая мера позволит сэкономить средства бюджета.

«Амнистии не было с 2016 года, – напомнил он. – Может, надо дать второй шанс этим людям?»

VESTI.KG