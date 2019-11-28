Военные всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы в Москве — Путин



Владимир Путин выразил признательность главам государств — участников ОДКБ за поддержание идеи совместного проведения парада.

Главы стран — участниц ОДКБ поддержали идею, чтобы военные контингенты всех государств приняли участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил президент России Владимир Путин.

Он выразил лидерам стран признательность за это и напомнил, что ждет их на торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года.

"Особое внимание мы придаем тому, чтобы наши государства и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов

Советского Союза в свержении фашизма", — заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

Лидер России напомнил, что недавно профильный комитет Генасамблеи ООН одобрил резолюцию ООН по борьбе с героизацией фашизма.

"За проголосовало 121 государство. Я хотел бы выразить признательность тем участникам ОДКБ, которые не только поддержали резолюцию, но и стали ее соавторами", — отметил Путин.

Лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана встретились в Бишкеке, чтобы обсудить проблемы международной и региональной безопасности, укрепление таджикско-афганской границы, а также развитие военного потенциала организации.

sputnik.kg