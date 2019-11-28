Военные всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы в Москве — Путин

Владимир Путин выразил признательность главам государств — участников ОДКБ за поддержание идеи совместного проведения парада.
Главы стран — участниц ОДКБ поддержали идею, чтобы военные контингенты всех государств приняли участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил президент России Владимир Путин.
Он выразил лидерам стран признательность за это и напомнил, что ждет их на торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года.
"Особое внимание мы придаем тому, чтобы наши государства и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов
Советского Союза в свержении фашизма", — заявил президент.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Лидер России напомнил, что недавно профильный комитет Генасамблеи ООН одобрил резолюцию ООН по борьбе с героизацией фашизма.
"За проголосовало 121 государство. Я хотел бы выразить признательность тем участникам ОДКБ, которые не только поддержали резолюцию, но и стали ее соавторами", — отметил Путин.
Лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана встретились в Бишкеке, чтобы обсудить проблемы международной и региональной безопасности, укрепление таджикско-афганской границы, а также развитие военного потенциала организации.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!