Глава России Владимир Путин предложил разработать нормативно-правовые документы, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.
О важности наращивания миротворческого потенциала высказался президент России Владимир Путин. Он выступил на встрече глав государств — членов ОДКБ, которая проходит в Бишкеке.
"Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержанием высокой готовности миротворческих сил, повышением эффективности управления ими. Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", — заявил Владимир Путин.
Членами ОДКБ являются шесть стран:
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главная задача организации — защищать территориально-экономическое пространство стран-участниц от военно-политических агрессоров, терроризма, а также природных катастроф.
sputnik.kg
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