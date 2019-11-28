Выступая в Бишкеке, Путин рассказал, что "требует особого внимания"

Глава России Владимир Путин предложил разработать нормативно-правовые документы, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.



О важности наращивания миротворческого потенциала высказался президент России Владимир Путин. Он выступил на встрече глав государств — членов ОДКБ, которая проходит в Бишкеке.

"Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержанием высокой готовности миротворческих сил, повышением эффективности управления ими. Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", — заявил Владимир Путин.

Членами ОДКБ являются шесть стран:

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главная задача организации — защищать территориально-экономическое пространство стран-участниц от военно-политических агрессоров, терроризма, а также природных катастроф.



sputnik.kg