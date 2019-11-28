Путин определил приоритетную задачу перед президентами в Бишкеке

Владимир Путин призвал глав государств — участников ОДКБ бороться с наркоторговлей. Он рассказал, какие шаги будут предприняты в этом направлении в ближайшие годы.

Тему борьбы с наркоторговлей затронул президент России Владимир Путин. Он выступил на встрече глав государств — членов ОДКБ в Бишкеке.

"Приоритетной задачей считаем активизацию деятельности ОДКБ по противодействию незаконному обороту наркотиков. В этих целях мы намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками, укреплению пограничного режима", — отметил он.

Странами — членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главная задача организации — защищать территориально-экономическое пространство стран-участниц от военно-политических агрессоров, терроризма, а также природных катастроф. Чтобы лучше узнать о роли организации, смотрите видеоинфографику Sputnik.



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