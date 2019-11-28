Жээнбеков рассказал, о чем президенты стран ОДКБ беседовали без прессы

По словам президента Кыргызстана, обсуждался широкий круг вопросов и состоялся открытый обмен мнениями.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на расширенном заседании глав стран — участниц ОДКБ рассказал, что обсуждали лидеры государств в узком составе.

Напомним, что саммит ОДКБ проходит в Бишкеке под председательством Жээнбекова. Сперва состоялась встреча без прессы в узком составе, а затем в расширенном.

"Разрешите кратко озвучить итоги нашего заседания в узком составе. Мы в конструктивной и доверительной форме обсудили широкий спектр вопросов. Состоялся открытый обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности. По всем вопросам повестки дня сессии СКБ ОДКБ достигнуто полное взаимопонимание", — сказал Жээнбеков.

Он отметил, что президенты обсудили также основные итоги деятельности организации в межсессионный период и меры противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Были определены актуальные направления деятельности на следующий год, сообщил президент Кыргызстана.

sputnik.kg