Как Жээнбеков встречал президентов стран ОДКБ в Конгресс-холле 

В госрезиденции "Ала-Арча" проходит саммит глав государств-членов ОДКБ. Предлагаем посмотреть, как Сооронбай Жээнбеков встречал президентов.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретил глав стран-участниц ОДКБ у входа в Конгресс-холл.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретил глав стран-участниц ОДКБ у входа в Конгресс-холл
Первым прибыл премьер Армении Никол Пашинян, затем президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин.
После приветствия состоялось совместное фотографирование, а затем началось заседание в узком составе. Главы стран обсуждают проблемы международной и региональной безопасности, укрепление таджикско-афганской границы, а также развитие военного потенциала организации.
Странами-членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Главная задача организации — защищать территориально-экономическое пространство стран-участниц от военно-политических агрессоров, терроризма, а также природных катастроф. Чтобы лучше узнать о роли организации, смотрите видеоинфографику Sputnik.
sputnik.kg
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