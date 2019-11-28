135 иностранных СМИ освещают саммит ОДКБ в Бишкеке

Аккредитацию прошли зарубежные журналисты из 43 СМИ России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана
Очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит сегодня в Бишкеке под председательством Кыргызской Республики, освещают 135 иностранных и 130 местных представителей средств массовой информации.
Так, аккредитацию на освещение мероприятия прошли 135 иностранных журналистов из 43 СМИ России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана, а также 130 журналистов из 34 СМИ Кыргызстана.
Для представителей СМИ организован пресс-центр.
Ход саммита в прямом эфире транслируется на телеканале «Ала-Тоо 24» ОТРК.
В саммите ОДКБ в Бишкеке принимают участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и и. о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!