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135 иностранных СМИ освещают саммит ОДКБ в Бишкеке


Аккредитацию прошли зарубежные журналисты из 43 СМИ России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана

Очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит сегодня в Бишкеке под председательством Кыргызской Республики, освещают 135 иностранных и 130 местных представителей средств массовой информации.

 

Так, аккредитацию на освещение мероприятия прошли 135 иностранных журналистов из 43 СМИ России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана, а также 130 журналистов из 34 СМИ Кыргызстана.

 

Для представителей СМИ организован пресс-центр.

 

Ход саммита в прямом эфире транслируется на телеканале «Ала-Тоо 24» ОТРК.

 

В саммите ОДКБ в Бишкеке принимают участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и и. о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

 VESTI.KG

           

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