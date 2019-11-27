Выяснилось, что ГКНБ посчитал «разжиганием» комментарии пользователей к публикации задержанного

Чекисты показали комментарии, которые вызвали у людей негативные эмоции и чувство ненависти друг к другу

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности подтвердила, что по факту разжигания межрегиональной вражды задержан и водворен в СИЗО ГКНБ администратор страницы «Беспредел.kg» в сети Фэйсбук.

Установлено, что он неоднократно распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, возбуждающие у широких масс людей негативные эмоции, побуждающие граждан к незаконным и насильственным действиям, которые в итоге привели к чувствам ненависти друг к другу в виде разжигания межрегиональной вражды.

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Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.313 ч.2 п.2 (разжигание межрегиональной вражды) УК КР. Ведется следствие.

VESTI.KG