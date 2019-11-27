Жээнбеков и Токаев посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит»

Президенты Кыргызстана и Казахстана возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года и к могиле писателя Чынгыза Айтматова

Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 ноября, посетили Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит».

Главы государств возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года и к могиле писателя Чынгыза Айтматова. Была прочитана поминальная молитва.

Напомним, Токаев сегодня, 27 ноября, прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.

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