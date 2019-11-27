Жээнбеков и Токаев посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит»

Президенты Кыргызстана и Казахстана возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года и к могиле писателя Чынгыза Айтматова
Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 ноября, посетили Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит».
Главы государств возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года и к могиле писателя Чынгыза Айтматова. Была прочитана поминальная молитва.
Напомним, Токаев сегодня, 27 ноября, прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!