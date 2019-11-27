Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан



В аэропорту «Манас» его встретил Сооронбай Жээнбеков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 ноября, с государственным визитом прибыл в Кыргызстан.

В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

На флагштоках аэропорта были вывешены государственные флаги КР и РК, выстроен Почетный караул.

В рамках государственного визита Токаев проведет встречу с Жээнбековым. Также состоится Пятое заседание Высшего Межгосударственного Совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан, по итогам которого будет подписан ряд двусторонних документов.

Также в рамках государственного визита президента Казахстана Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев посетят историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» и Дом-музей Чынгыза Айтматова.

Кроме того, Токаев примет участие в работе очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в четверг, 28 ноября, в Бишкеке.

VESTI.KG