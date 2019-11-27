Арестован администратор страницы Bespredel KG — СМИ

В ГКНБ обвиняют подозреваемого в разжигании межрегиональной вражды, в предоставлении провокационных сведений и призыве к организации массовой акции протеста.

ГКНБ водворил в СИЗО администратора страницы Bespredel KG в Facebook, сообщают СМИ.

Ранее в Госкомитете национальной безопасности сообщили о задержании активного пользователя социальных сетей А. Ж. 24 ноября. Отметим, что на странице Bespredel KG с того времени новые публикации не появлялись.

В Первомайском районном суде сообщили, что в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста до 24 января 2020 года в СИЗО ГКНБ. В пресс-службе суда уточнили, что в постановлении не указывается, администратором какой страницы в соцсетях является подозреваемый.

По информации спецслужб, он распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть, и призывал к неподчинению и организации массовых актов протеста. Эти публикации разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненависти друг другу в виде разжигания межрегиональной розни, рассказали в ГКНБ.

Пользователь соцсетей уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 пункта 2 статьи 313 "Разжигание межрегиональной вражды" Уголовного кодекса КР.



sputnik.kg