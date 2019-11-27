Еще один родственник Отунбаевой за границей?

Известно, что родственники бывшего президента Розы Отунбаеваой пошли по ее стопам.
Она сама когда-то была послом КР в Англии, метила в таты, но так и не попала туда. Зато устроила своих родственников. Братишка ее в Америке возглавляет наше посольство, ничем не запомнился на предыдущих местах работы и не привлек больших инвестиций из заграницы. Как теперь стало известно. в июне 2013 года ее племянник– Эрмек Исаков был назначен на должность III секретаря постоянного представительства КР при ООН.
Оказывается, несмотря на то, что он вообще не знал английского языка коллегия МИД КР всё-таки утвердила его в должности на день позже после фактического назначения. Но это как известно фарс в придания законности подобных действий.
Как поговаривают в узких кругах, племянник Отунбаевой, который по данным источников, был отправлен по программе «Кадры XXI века» на обучение в Пекин, был с треском отчислен из-за систематических прогулов и неуспеваемости. А она еще говорит про борьбу с клановостью и коррупцией, когда сама сажает своих родственников по разным местам за границей, а еще в этом деле использует свой авторитет.
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