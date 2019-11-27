Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Прокуроры выступают с обвинительной речью



По данным надзорного органа, преступные действия, приведшие к аварии на столичной теплоэлектроцентрали, доказаны

В Свердловском районном суде 27 ноября продолжается выступление государственных обвинителей в судебных прениях с обвинительной речью по уголовному делу по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Гособвинителями обобщен ход судебного разбирательства, проанализированы доказательства, показана коррупционная и пролоббированная связь, существующая между предполагаемыми виновными исследуемого события.

Переходя к изложению фактических обстоятельств, обвинители объективно оценили результаты следствия. Преступные действия, вытекшие в негативные события и последствия в виде аварии на ТЭЦ, были доказаны.

Так, 26 января 2018 года на столичной теплоэлектроцентрали произошла авария, жители города на несколько дней остались без отопления в холодное время года.

Напомним, что по факту коррупции и злоупотребления должностным положением при модернизации ТЭЦ, следственными органами выдвинут ряд обвинений в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, С.Назарова, Т.Бримкулова и О.Лавровой.

VESTI.KG