Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Прокуроры выступают с обвинительной речью

По данным надзорного органа, преступные действия, приведшие к аварии на столичной теплоэлектроцентрали, доказаны
В Свердловском районном суде 27 ноября продолжается выступление государственных обвинителей в судебных прениях с обвинительной речью по уголовному делу по модернизации ТЭЦ Бишкека.
Гособвинителями обобщен ход судебного разбирательства, проанализированы доказательства, показана коррупционная и пролоббированная связь, существующая между предполагаемыми виновными исследуемого события.
Переходя к изложению фактических обстоятельств, обвинители объективно оценили результаты следствия. Преступные действия, вытекшие в негативные события и последствия в виде аварии на ТЭЦ, были доказаны.
Так, 26 января 2018 года на столичной теплоэлектроцентрали произошла авария, жители города на несколько дней остались без отопления в холодное время года.
Напомним, что по факту коррупции и злоупотребления должностным положением при модернизации ТЭЦ, следственными органами выдвинут ряд обвинений в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, С.Назарова, Т.Бримкулова и О.Лавровой.
VESTI.KG
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