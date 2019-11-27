«Генпрокуратуре стоит проверить, откуда у родственников Артыкбаева 100 млн сомов»

Юрист предположил, что депутат внес деньги на антикоррупционный счет, чтобы получить более мягкое наказание

Генеральная прокуратура должна пояснить, на каком основании деньги от семьи депутата Осмонбека Артыкбаева, который проходит по уголовному делу о модернизации ТЭЦ, перечислили на антикоррупционный счет. Таким мнением с Vesti.kg поделился известный адвокат Кайрат Загибаев.

- Непонятно, 100 миллионов от родственников Артыкбаева - это возмещение ущерба или соглашение о признании вины? - рассуждает он. - В любом случае главный надзорный орган обязан объяснить перечисление. Если речь идет о возмещении ущерба, так это капля в море. Но если депутат намерен признать свою, чтобы получить меньший срок, то ему придется сдать всех тех, кто получил деньги от модернизации ТЭЦ, если такое было на самом деле.

Загибаев сказал, что Генпрокуратура могла поспешить с зачислением средств на спецсчет по той причине, что получит от перечисленной суммы 30 процентов.

- Государству не особо удается пополнять бюджет путем развития экономики, так хоть от коррупционеров деньги получат, - посетовал он. - Да и почему никто не проверил, а откуда у родственников Артыкбаева взяли эти 100 миллионов? А вообще, со времен конца правления Акаева ситуация с судами не изменилась. Судьям все также диктуют решения сверху.

Поясним, родственники депутата Осмонбека Артыкбаева, который является одни из фигурантов дела по модернизации столичной ТЭЦ, перечислили на антикоррупционный счет 100 миллионов сомов. Как пояснила журналистам адвокат Артыкбаева, Рабига Садыкова, близкие люди депутата надеются, что факт перечисления денег будет принят во внимание стороной обвинения при прении сторон в суде.

VESTI.KG