Дастан Бекешев: Государственные СМИ говорят, что митинг организован Америкой

По мнению парламентария, не стоит стыдиться того, что в Кыргызстане прошла акция протеста против воровства и коррупции
Государственные средства массовой информации говорят о том, что прошедший 26 ноября в Бишкеке митинг был организован США. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.
- В понедельник прошел митинг против коррупции, - напомнил он. - Будет неправильно, если мы будем сидеть молча. Государственные СМИ говорят о том, что митинг был организован Америкой. Мы должны рассмотреть вопрос редакций этих государственных средств массовой информации. Надо открыто говорить о происходящих событиях. Говорили только о контрабанде. Мы не должны стыдиться того, что у нас прошел митинг. Там никто не говорил ничего против президента. Все страны знают о «Раиме-миллионе».
Напомним, в понедельник в Бишкеке прошел мирный митинг против воровства и коррупции. Отметим, у данной акции не было четко обозначенных организаторов.
VESTI.KG
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