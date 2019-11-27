Говорить об импичменте Сооронбаю Жээнбекову, по мнению депутатов, неуместно

Парламентарии назвали коллегу Ирину Карамушкину бессовестной и вновь обвинили Атамбаева

Депутат ЖК Ирина Карамушкина на заседании парламента вновь подняла вопрос об импичменте президенту Сооронбаю Жээнбекову.

- Нужно заслушать отчет генпрокуратуры и других уполномоченных органов по так называемой транснацгруппировке, которая выводит деньги из Кыргызстана, и по убийству Саймаити, - сказала парламентарий. - Вопросов очень много. Все это ведет к тому, чтобы обсудить вопрос об импичменте президенту. Это происходит под контролем нашей власти. Что происходит у нас в стране? Почему мы умалчиваем это? Или мы ждем, когда мы грохнемся?! Стыдно перед международными структурами и журналистами, проводящими расследование вместо нас.

Коллеги народной избранницы отметили, что на данный момент неуместно говорить об импичменте Сооронбаю Жээнбекову.

Депутат ЖК Азамат Арапбаев отметил, что вывод 700 млн долларов осуществлялся в период президентства Алмазбека Атамбаева.

- Ирина Юрьевна, вы правы в том, что мы должны заслушать силовые структуры, - заметил он. - По данным Финразведки, Финполиции, МВД, все эти средства выводились с 2015 по 2017 годы. С импичментом вы на несколько лет опоздали.

Парламентарий Алмазбек Токторов в свою очередь назвал Ирину Карамушкину бессовестной.

- Я вас знаю давно, - напомнил нардеп. - Почему-то у вас чувство стыда и совести просыпается с опозданием на несколько лет. Почему вы этот вопрос не поднимали при предыдущем президенте? Ваши слова об импичменте выражают вашу крайне бессовестную позицию. Я до сих пор не выражал своего отношения к этому. Несколько дней назад вы выступили с безосновательными заявлениями. Ваши посты в Фейсбуке - прямая провокация. Ваши выступления в Кой-Таше... Понимаю, что вы защищаете своего босса. Но чувство стыда тоже нужно иметь.

Депутат Аалы Карашев отметил, что нужно быть осторожней со словом «импичмент». По его словам, данный вопрос не актуален для обсуждения.

В ответ Карамушкина напомнила, что Омурбек Текебаев в бытность депутатом ЖК объявил импичмент бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву.

- Он объявил импичмент Атамбаеву только за то, что тот, якобы пользуясь фондом партии, проводил какие-то мероприятия, - напомнила Ирина Юрьевна. - Только это служило обоснованием. Не только я была депутатом V созыва. Однако многие молчали тогда. На тот момент торага был Асылбек Жээнбеков, а Сооронбай Жээнбеков был губернатором. Почему тогда они молчали?

На что ее коллега Наталья Никитенко указала, что заявление Омурбека Текебаева об импичменте Алмазбеку Атамбаеву было вполне обоснованным.

- Попросила бы не использовать слово «бесстыжая» в отношении нашей коллеги, - попросила парламентарий. - Я хочу освежить историческую память. Когда Текебаев говорил об импичменте в отношении Атамбаева, основанием были ряд фактов:

крушение самолета в Дача Су, ряд фальсификаций, которые были проведены со стороны силовых структур под контролем бывшего президента. Мы видим результат вполне рациональных предложений, которые во многом легли в основу предъявляемых обвинений в отношении Атамбаева. Они нашли свое подтверждение. Но Текебаев за это поплатился фальсификацией уголовного дела в отношении него, а также преследованием партии «Ата Мекен».

VESTI.KG