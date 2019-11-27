Атамбаеву запретили видеться с сыном, но супруге позволили навестить его​

Адвокат бывшего президента сообщил, что у его подзащитного хорошее настроение и он продолжает заниматься спортом

Супруге бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева дали разрешение на свидание с ним. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, судья Первомайского районного суда удовлетворил заявление Атамбаевой спустя восемь дней.​

- Вчера во второй половине дня Алмазбек Шаршенович встретился с супругой, ее заявление судья Эмилбек Каипов удовлетворил, – сказал Слесарев. – Он себя чувствует хорошо. Продолжает читать книги и заниматься спортом.

Однако сыну Атамбаева Кадыру решил отказать в свидании.​

Напомним, на прошлой неделе адвокат СДПК Замир Жоошев написал на своей странице в Фейсбуке, что бывшему президенту суд отказывается давать свидания с близкими родственниками.

«В соответствии с Законом «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» подозреваемым на основании письменного разрешения судьи, в производстве которого находится уголовное дело, должно предоставляться не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое. Самое главное – на сегодня нет ни единого основания для отказа в даче разрешения семье Алмазбека Атамбаева встречи с ним», – отметил он.

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