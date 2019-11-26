Омурбек Текебаев: В ресторане я сидел не с Раисой Атамбаевой, а с другой женщиной

Экс-депутат прокомментировал слухи о его встрече с супругой бывшего президента

Экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев опроверг информацию о том, что он встретился с супругой бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Раисой Атамбаевой.

В беседе с Vesti.kg политик отметил, что действительно был в «Torro Grill I Bar» 21 ноября текущего года.

- Я действительно там был и встречался с женщиной, но это была Роза Отунбаева, - уточнил Омурбек Чиркешович. - Она пригласила меня пообедать. В том ресторане Раисы Атамбаевой не было. Есть свидетели. Например, персонал. А также есть видеозапись с камер наблюдения.

Сообщение о том, что бывший парламентарий Омурбек Текебаев встретился с Раисой Атамбаевой, появилось сегодня в социальной сети Facebook.

VESTI.KG