Ждем президента Казахстана Токаева. Как проходят госвизиты в КР — сценарий

Президент Казахстана приедет в Кыргызстан с высшим уровнем визита. Как и кто должен встречать высокого гостя, какой будет кортеж и другие нюансы госвизита, читайте в материале Sputnik Кыргызстан.

27 ноября Кыргызстан с госвизитом посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кто должен его встречать, что такое государственный визит и чем он отличается от других видов визитов — ответы на эти и другие вопросы есть в Законе "О государственном протоколе КР" и в его приложении.



Сколько раз Токаев посещал Кыргызстан с госвизитом?

В качестве президента Касым-Жомарт Токаев прибывает в Кыргызстан второй раз. Летом он уже был в Бишкеке — участвовал в саммите ШОС. Был еще как минимум два раза в качестве министра иностранных дел РК в 2003-м и 2005 годах.



Что такое госвизит?

Государственный визит — высший вид визита главы государства в другую страну. Его цель — обозначить высокий уровень двусторонних отношений. Госвизит может осуществляться один раз за президентский срок гостя. Отличается оказанием высших почестей.

Кто приглашает?

Приглашает исключительно президент Кыргызстана после предложения министра иностранных дел. Согласуется не менее чем за шесть месяцев. Кыргызстан принимает не больше двух госвизитов в год. Токаев был приглашен президентом Сооронбаем Жээнбековым в мае этого года, во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

Когда начинается визит?

Любой вид визита начинается с момента приземления самолета высокого гостя (делегации) в аэропорту.

Кто встречает и какова церемония встречи?

В аэропорту главу государства встречают министр иностранных дел и посол Кыргызстана в стране гостя, директор Департамента государственного протокола МИД КР и посол страны, которую представляет гость. Но может встретить и чиновник выше, были случаи, когда гостей встречали вице-премьеры и премьеры.

На месте встречи вывешивают по три флага двух государств. Выстраивается рота почетного караула. Гимны не исполняются. По пути следования высокого гостя вывешивают флаги двух стран и приветственные транспаранты.

На автомобиле главного гостя устанавливают флаг его страны (или его штандарт), сопровождает его эскорт из семи мотоциклистов.

Из каких мероприятий состоит госвизит?

Переговоры в узком и широком составах, подписание документов, пресс-конференция, возложение венков, а также официальный прием. Могут быть и другие мероприятия, в частности, посещение театра. Во время нынешнего визита Токаева пройдет пятое заседание Высшего межгосударственного совета — впервые за последние пять лет.

Где разместят гостя?

Высокий гость и члены официальной делегации, как правило, размещаются в государственной резиденции "Ала-Арча". Над резиденцией поднимают флаг (штандарт) страны гостя.

На чем передвигаются гости?

Во время госвизитов кыргызстанская сторона выделяет следующий транспорт:

VIP-автомобиль + резерв;

три авто представительского класса для членов официальной делегации или один микроавтобус (на выбор);

одна машина для протокола;



три автомобиля для охраны;

один микроавтобус для багажа высокого гостя;

три машины сопровождения;

эскорт мотоциклистов (для встречи и проводов высокого гостя)

Иное количество транспортных средств может быть выделено кыргызстанской стороной на основании принципа взаимности.

Как проходит официальная церемония встречи?

Главу иностранного государства при выходе из автомобиля встречает президент Кыргызстана. С кыргызстанской стороны в церемонии участвуют торага Жогорку Кенеша, премьер-министр, министр иностранных дел, члены правительства и мэр Бишкека. Приглашаются иностранные послы, члены официальной делегации и представители СМИ. Допускается участие представителей местной диаспоры страны гостя. При встрече выстраивается почетный караул, вывешиваются флаги и играют гимны.

Как проходят переговоры?

Основные переговоры в узком и расширенном составах с главой другой страны ведет президент Кыргызстана. На переговорах в расширенном составе формат встречи определяется исходя из состава делегаций и повестки дня.

Подписание документов и пресс-конференция

При подписании документов присутствуют члены официальных делегаций обеих стран, представители СМИ и другие официальные лица, обеспечивающие программу визита.

В том же зале проводится пресс-конференция.

Церемония возложения венка



Один из элементов госвизита — возложение венка на площади Победы либо в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Выстраиваются рота почетного караула и военный оркестр. Военные под музыку устанавливают венок. Высокий гость подходит к нему и поправляет ленту. После минуты молчания он направляется к кортежу и уезжает.

В церемонии возложения венка с кыргызстанской стороны участвуют мэр столицы и командир роты почетного караула, с иностранной стороны — высокий гость и члены официальной делегации.

Все об официальном приеме

Официальный прием проводится от имени президента КР в виде завтрака (с 11:00 до 15:00) или обеда (с 18:00 до 22:00) в госрезиденции "Ала-Арча". На него приглашаются члены официальной делегации. Предусмотрен обмен речами. Обычно формат приема определяется по формуле "1+25" (президент и 25 членов делегации), но она может быть изменена.

Кто вручает памятные подарки?

Глава иностранного государства и члены его делегации получают памятные подарки от имени президента Кыргызстана. Передача подарков проводится через Департамент госпротокола МИД.

Кaк провожают высокого гостя?

Церемония проводов аналогична встрече. Провожают министр иностранных дел, посол КР в стране гостя, директор Департамента госпротокола МИД и посол государства, которое представляет гость. Вывешиваются по три флага двух стран. Выстраивается рота почетного караула. Гимны не исполняют.

Чем госвизит отличается от официального?



При официальном визите меньше почестей. Например, вывешивают по два, а не по три флага стран. В аэропорту высокого гостя встречает не глава МИД, а любой член правительства. В официальной встрече не принимают участие спикер ЖК, премьер-министр и члены правительства.

После завершения госвизита президент Казахстана останется в Кыргызстане еще на день, он примет участие в саммите ОДКБ, который пройдет 28 ноября также в Бишкеке.

sputnik.kg

