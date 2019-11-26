Кто заменит Искендера Матраимова и Алтынбека Сулайманова в комиссии по убийству Саймаити?

Депутат ЖК сообщил, что этот вопрос может решиться завтра

Депутатская комиссия по расследованию ситуации вокруг убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити будет пополняться. Об этом Vesti.kg сообщил член комиссии, парламенатрий Сайдолимжон Джураев.

Напомним, ранее из состава комиссии вышли депутаты ЖК Искендер Матраимов и Алтынбек Сулайманов.

- Я думаю, этот вопрос мы обсудим завтра на заседании, - сказал нардеп. - Скорее всего, будут предложены кандидаты из тех же фракций, то есть от СДПК и «Бир бол».

Вместе с тем Джураев отметил, что пока точно неизвестно, когда депкомиссия начнет свою работу.

- Дата первого заседания еще не назначена. Пока неизвестно, когда начнем работать, - заключил он.

Напомним, депутатская комиссия была создана по инициативе Алтынбека Сулайманова, который накануне заявил о своем выходе из ее состава.

VESTI.KG