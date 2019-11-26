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Политика
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Роза Отунбаева объяснила в суде, почему Омурбека Тебаева нужно оправдать

«Чотонов улетел, а мы в Баткене и Кызыл-Кие меняли руководителей, работали без отдыха»

 

В прошлом президент переходного периода Роза Отунбаева дала показания в суде по делу экс-депутата Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова на рассказала, что Текебаев и Чотонов никак не могли находиться в этнокомплексе «Супара» 12 и 13 мая 2010 года.

 

«Это были значимые даты - прошло 40 дней после смерти людей во время революции, - напомнила она.- В тот день я ездила в комплекс «Ата-Бейит», а потом узнала, что Нариман Тюлеев разговаривал с директором компании «Аю» и просил его о помощи в свержении правительства. В то же время с юга приходила информация о том, что Исхак Масалиев с Усеном Сыдыковым собирают людей в Оше и хотят совершить переворот».

 

По словам Отунбаевой, 12 мая члены временного правительства дали поручение Дуйшекулу Чотонову, и он улетел в Ош.

 

«Чотонов улетел, а мы в Баткене и Кызыл-Кие меняли руководителей и работали без отдыха, - уточнила она. -  Текебаев тоже хотел вылететь в Ош, но потом остался со мной. Поверьте мне, это были очень горячие дни, мы работали над документами».
Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов были отпущены под домашний арест 29 августа текущего года.

 

Ранее политиков признали виновными в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского за предоставление доступа к управлению мобильным оператором MegaCom и осудили по статье «Коррупция» УК КР.

 

Обоих приговорили к восьми годам колонии с конфискацией имущества.

VESTI.KG 

           

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