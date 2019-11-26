Роза Отунбаева сегодня явится на процесс по делу Омурбека Текебаева

Заседание состоится в Первомайском районном суде столицы
Сегодня Первомайский районный суд Бишкека продолжит рассматривать дело экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам.
Процесс начнется в 10:00 часов.
Накануне сторонники Текебаева сообщили в социальной сети Facebook, что на слушания явится экс-президент переходного периода Роза Отунбаева и другие политики.
Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов были отпущены под домашний арест 29 августа текущего года.
Ранее политиков признали виновными в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского за предоставление доступа к управлению мобильным оператором MegaCom и осудили по статье «Коррупция» УК КР.
Обоих приговорили к восьми годам колонии с конфискацией имущества.
VESTI.KG
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