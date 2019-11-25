Жээнбеков после саммита ОДКБ полетит на встречу президентов стран ЦА

В предстоящей встрече в Ташкенте примут участие главы Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



Президент Сооронбай Жээнбеков 29 ноября примет участие во Второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Ташкенте, сообщает пресс-служба главы КР.



Саммит ОДКБ — секретарь Совбеза КР просит бишкекчан отнестись с пониманием



Напомним, 27 ноября в Бишкек с госвизитом прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а 28 числа в столице Кыргызстана пройдет саммит ОДКБ.



Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков отметил, что в предстоящей встрече в Ташкенте примут участие главы Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В повестку дня встречи включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам мероприятия будет принята декларация", — подчеркнул Данияр Сыдыков.

Кроме того, состоится двусторонняя встреча Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Первая консультативная встреча состоялась 15 марта 2018 года в Нур-Султане (Казахстан)

sputnik.kg