Алтынбек Сулайманов вышел из состава депутатской комиссии по убийству Айеркена Саймаити

Парламентарий заявил, что решение принято в связи с тем, что его начали очернять

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов вышел из состава парламентской комиссии, которая создана для изучения событий, произошедших вокруг убитого в Турции бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Уважаемые соотечественники, я вышел из состава комиссии, которая была создана по делу Айеркена Саймаити. Решение было принято в связи с тем, что усилились действия по очернению моего имени, и чтобы народные избранники смогли расследовать это дело, я вышел из списка.

За работой комиссии будут следить общество, журналисты, депутаты. Я верю, что работа комиссии будет прозрачной», - написал Сулайманов.

Напомним, депутатская комиссия была создана 21 ноября по инициативе самого Сулайманова.

В составе также был депутат Искендер Матраимов, который вышел из списка после критики общественности.

VESTI.KG