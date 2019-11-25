Алтынбек Сулайманов вышел из состава депутатской комиссии по убийству Айеркена Саймаити

Парламентарий заявил, что решение принято в связи с тем, что его начали очернять
Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов вышел из состава парламентской комиссии, которая создана для изучения событий, произошедших вокруг убитого в Турции бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Уважаемые соотечественники, я вышел из состава комиссии, которая была создана по делу Айеркена Саймаити. Решение было принято в связи с тем, что усилились действия по очернению моего имени, и чтобы народные избранники смогли расследовать это дело, я вышел из списка.
За работой комиссии будут следить общество, журналисты, депутаты. Я верю, что работа комиссии будет прозрачной», - написал Сулайманов.
Напомним, депутатская комиссия была создана 21 ноября по инициативе самого Сулайманова.
В составе также был депутат Искендер Матраимов, который вышел из списка после критики общественности.
VESTI.KG
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