Антикоррупционный митинг в Бишкеке прошел культурно и без провокаций

Что говорили люди, вышедшие к Белому дому? Экс-депутат Чолпон Джакупова, КВНщик Ростислав Ященко и др.

В центре Бишкека прошел митинг против коррупции. На площадь к памятнику жертвам апрельской революции пришло более 500 человек, которые несли плакаты с изображением Раима Матраимова и лозунгами «Раим камалсын!» ( «Арест Раиму» - прим. ред.), «Уурулар турмого» ( «Воров в тюрьму» - прим. ред.). Кроме того, в руках протестующих были желтые карточки, символизирующие предупреждение властям.

Собравшиеся исполнили гимн Кыргызстана, после чего скандировали лозунги. Далее митингующие направились к Белому дому, где продолжили скандировать кричалки.

Стоит отметить, что акция протеста прошла цивилизованно, митингующие не стали учинять беспорядки и пресекали единичные провокационные выкрики. Сотрудников правоохранительных органов было мало, оцепление выставлять не стали.

В акции поучаствовали лидер движения «Умут 2020» Ширин Айтматова, экс-депутат Чолпон Джакупова, член СДПК Адиль Турдукулов, а также звезды отечественного шоу-бизнеса.

По окончании митинга люди мирно и организованно покинули площадь.

VESTI.KG