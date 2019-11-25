Райымбека Матраимова сняли на камеру в Бишкеке?

В Сети появилось видео с человеком, похожим на экс-замглавы ГТС

В социальной сети Facebook появилось видео, на котором запечатлен человек, похожий на бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова. Видео разместил на своей странице пользователь Эрнис Жээнтаев.

«РМ в Бишкеке. Наверно, готовится к контратаке. Видео свежее, говорят», - написал гражданин.

Напомним, на днях было опубликовано журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP, где в материалах о коррупции на таможне и вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана упоминалось имя экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

Позднее депутат ЖК Ирина Карамушкина в социальной сети Facebook сообщила о том, что Райымбек Матраимов выехал из Кыргызстана со своей семьей.

Брат экс-замглавы таможни, депутат ЖК Искендер Матраимов заявил, что Райымбек Матраимов не покидал КР, и отметил, что его коллега распространяет ложную информацию.

Накануне сам Райымбек Матраимов заявил о решении вернуться в Кыргызстан, отметив, что готов ответить на все вопросы.

VESTI.KG