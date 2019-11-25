Райымбека Матраимова сняли на камеру в Бишкеке?

В Сети появилось видео с человеком, похожим на экс-замглавы ГТС
В социальной сети Facebook появилось видео, на котором запечатлен человек, похожий на бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова. Видео разместил на своей странице пользователь Эрнис Жээнтаев.
«РМ в Бишкеке. Наверно, готовится к контратаке. Видео свежее, говорят», - написал гражданин.
Напомним, на днях было опубликовано журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP, где в материалах о коррупции на таможне и вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана упоминалось имя экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.
Позднее депутат ЖК Ирина Карамушкина в социальной сети Facebook сообщила о том, что Райымбек Матраимов выехал из Кыргызстана со своей семьей.
Брат экс-замглавы таможни, депутат ЖК Искендер Матраимов заявил, что Райымбек Матраимов не покидал КР, и отметил, что его коллега распространяет ложную информацию.
Накануне сам Райымбек Матраимов заявил о решении вернуться в Кыргызстан, отметив, что готов ответить на все вопросы.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!