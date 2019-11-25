В скольких уголовных делах фигурирует Саймаити

Бизнесмен Айеркен Саймаити был убит в Стамбуле 10 ноября. Он рассказывал, что участвовал в незаконном выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

В трех уголовных делах фигурирует имя убитого бизнесмена Айеркена Саймаити, по двум из них он проходил в качестве обвиняемого, сообщил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

Он рассказал, что в расследовании двух СМИ о контрабанде из Китая говорилось, что Саймаити несколько раз угрожали убийством, из-за чего он бежал в Турцию.

"22 ноября в целях проверки этого факта материалы были зарегистрированы в ЕРПП по статьям 39-130 "Покушение на убийство" Уголовного кодекса. Вчера досудебное производство по данному уголовному делу поручили ГКНБ. В тот же день Генпрокуратурой была создана межведомственная следственная группа из следователей ГКНБ, ГСБЭП и МВД. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", — цитирует Сагынбаева пресс-служба президента.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Саймаити не был гражданином Кыргызстана, и напомнил, что он незаконно получил паспорт и ID-карту на имя Эркина Самятова в подразделении ГРС по Сузакскому району в 2014 году.



"Данный факт был выявлен в июле 2019 года. Виновное лицо установлено — сотрудник ГРС. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении суда Сузакского района. В сентябре 2019 года материалы в отношении Айеркена Саймаити выделили в отдельное производство по факту незаконного пользования паспортом гражданина — статья 330 Уголовного кодекса", — подчеркнул он.

Также Сагынбаев заметил, что по первому расследованию "Азаттыка" о выводе 700 миллионов долларов в июне текущего года материалы зарегистрировали в ЕРПП по статье 215 "Легализация (отмывание) преступных доходов" УК КР.

"Финполом была осуществлена выемка документов по переводам Саймаити. Была проведена налоговая проверка, по результатам которой в части деятельности Айеркена Саимаити за период с 2013-го по 2017 год доначислены налоги на прибыль в размере 2 миллиардов 602 миллионов сомов. В августе материалы дела в отношении Саймаити по факту уклонения от уплаты налогов были выделены в отдельное производство и зарегистрированы в ЕРПП", — рассказал Сагынбаев.

В конце августа заочно вынесено уведомление о подозрении Саймаити по статье 231 ("Уклонение от уплаты налога в бюджет в особо крупном размере"). Постановлением Первомайского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно), добавил Сагынбаев.

Напомним, что МВД ранее сообщало, что в 2017 году объявило Саймаити в международный розыск. Он обвинялся в мошенничестве — обманул другого гражданина Китая на 3 миллиона 28 тысяч долларов.

На прошлой неделе было опубликовано совместное журналистское расследование двух СМИ о контрабанде из Китая. В нем утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Хабибулы Абдукадыра. Материал основан на данных Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле. В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра, речь шла о более 700 миллионах долларов. Перед смертью он передал журналистам часть документов и сообщил о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет, как утверждается, передать не успел.

sputnik.kg