Омурбек Бабанов: Я занимаюсь исключительно бизнесом

Экс-кандидат в президенты отметил, что все его партнеры абсолютно самостоятельны в принятии решений

Бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов в очередной раз подчеркнул, что занимается исключительно бизнесом. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемые журналисты, дорогие кыргызстанцы!

Обращаюсь к вам, потому как в очередной раз мое имя используют в целях организации провокаций и очернения меня лично.

Я ответственно заявляю, что вот уже более 2х лет не участвую в политике. Я занимаюсь исключительно бизнесом и решением своих правовых вопросов. При этом все те, кто со мной работали ранее абсолютно самостоятельны в своих решениях и своих позициях. Но это ни коем образом не связано со мной.

Что касается оговора со стороны желтой прессы и недобросовестных журналистов я оставляю на их совести.

С искренним уважением, Омурбек Бабанов», - написал он.

Напомним, бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов 9 августа вернулся в Кыргызстан после долгого отсутствия. Экс-депутата ЖК 19 августа в первый раз допросили в ГСБЭП. Сообщалось, что Бабанова вызвали на допрос по делу, связанному с АКБ «Кыргызстан». Его также допрашивали в ГКНБ.

VESTI.KG